«Aboliamo le leggi sicurezza»: sabato a Roma il corteo nazionale

È passato ormai quasi un anno da quando il Parlamento italiano discuteva il primo decreto sicurezza firmato Matteo Salvini. Il testo è diventato poi legge ad inizio dicembre. A distanza da quella che fu una grande mobilitazione - targata Indivisibili - dalla parole d'ordine cristalline: “Uniti e solidali contro il governo, il razzismo e il decreto Salvini”, ci si appresta questo sabato a tornare in piazza - a Roma - contro il razzismo e contro l'impianto ideologico dei decreti sicurezza, che altro non ha fatto che mettere insieme tutti i provvedimenti in materia di "immigrazione e sicurezza" antecedenti all'era Salvini, come il governo Gentiloni, i decreti Minniti - Orlando. A distanza di un anno queste leggi sono ancora in vigore, senza che nulla sia cambiato o si sia risolto. A distanza di un anno si muore ancora nel Mediterraneo Centrale, i lager libici esistono e si riproducono, il controllo di Erdogan sulla frontiera diventa sempre più serrato, le ong continuano ad essere criminalizzate e le persone vivono in situazioni sempre più precarie, senza diritti e senza documenti.

QUI il comunicato di lancio.

Tutte le informazioni le potrai trovare sulla pagina Facebook di Indivisibili.

In seguito info e partenze dai vari territori:

