Assemblea comitati veneti verso la marcia climatica di Venezia

Pubblichiamo l’appello di Siamo ancora in tempo Veneto per l’assemblea dei comitati veneti verso la Marcia Climatica di Venezia del prossimo 5 aprile. L’assemblea è prevista a Padova alle ore 10 di sabato 7 marzo, alla sala Diego Valeri.

Siamo le persone che animano molti comitati territoriali del Veneto.

L’8 dicembre 2018 eravamo scesi in piazza per la manifestazione "Climate Alarm", a Padova, nella giornata mondiale contro crisi climatica.

È passato molto tempo da quella giornata, una giornata che, per la prima volta in regione, aveva visto un confronto tra realtà diverse, unite dalla volontà di inquadrare quanto accadeva nei territori nella più ampia cornice della crisi climatica in atto, così era nata l'adesione alla campagna #siamoancoraintempo-Veneto.

Se nei mesi trascorsi siamo sembrati silenti, ciò non significa che siamo spariti, al contrario, abbiamo anche noi ingrossato il mare dei Fridays For Future e del movimento giovanile per la giustizia climatica. Questa ondata è stata fondamentale per mettere all'ordine del giorno, anche qui, il tema del cambiamento climatico.

Oggi vogliamo riconvocarci, incontrarci e preparare la nostra presenza alla marcia climatica di Venezia del prossimo 5 aprile, un'iniziativa promossa dal Comitato Nograndinavi e da Fridays For Future - Venezia/Mestre.

Perché tutte le nostre lotte siano presenti e per chiedere in regione maggiore rispetto della salute dei cittadini, incontriamoci a Padova alle ore 10 di sabato 7 marzo, alla sala Diego Valeri. Contro l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e della terra, contro la cementificazione, il consumo di suolo, contro le grandi opere inutili e dannose. Per un Veneto dove si metta finalmente in primo piano la salute dei cittadini e non il profitto.