È sciopero transfemminista!

Nelle piazze di tutto il mondo risuona forte il grido contro il patriarcato. Sono milioni le donne e le soggettività LGBTQIA+ che si mobilitano per questa giornata di sciopero transfemminista: rivendicazioni che superano la retorica celebrativa e che quest’anno, tra le altre cose, evidenziano il chiaro legame tra il patriarcato e la guerra.

La cronaca multimediale della giornata, in continuo aggiornamento.

A Nordest l’8 marzo inizia presto, con il sanzionamento di alcuni centri “Pro Life” e consultori con personale obiettore. Il messaggio è chiaro: “aborto ed eutanasia liberi”, lo sciopero globale transfemminista comincia con la rivendicazione del libero diritto alla scelta, e che esso sia garantito attraverso servizi accessibili.

Questo è solo uno dei motivi per cui oggi in tutto il mondo si terranno piazze, manifestazioni, cortei e sit-in.

In questi anni segnati dalla pandemia abbiamo visto quanto la cura, la salute e il lavoro non retribuito siano stati demandati alle donne, a cui è stato richiesto uno sforzo in più per mantenere i legami sociali e attutire l’urto del colpo pandemico sul sistema capitalista. Le donne e le soggettività lgbtqia+ sono state anche le più colpite dai licenziamenti, dalle chiusure in quelle case che sono diventate prigioni, insieme a mariti o compagni che sono diventati (o che erano già) aguzzini.

La lotta trasnfemminista non si è mai fermata, è andata avanti tramite le pratiche quotidiane di solidarietà, tramite i presidi di cura nei quartieri, tramite le assemblee e le mobilitazioni (non ultima quella organizzata da Non Una Di Meno il 27 novembre che ha visto sfilare centinaia di migliaia di persone a Roma), che continueranno anche dopo l’8 marzo. La lotta transfemminista l'abbiamo vista anche nelle piazze "No War", perché l'unica risposta alle guerre mosse da capitalismo e patriarcato a discapito dei margini può essere solo quella del disarmo e della diserzione.

A Padova, occupata la sede Fusinato del Liceo Marchesi: «siamo in 300, studenti e studentesse hanno occupato in questa giornata per connettere le mobilitazioni studentesche di questo inverno con la lotta transfemminista. Oggi vogliamo parlare dei problemi del sistema scolastico in relazione alla violenza patriarcale». Sempre il Collettivo del Marchesi, nei giorni scorsi aveva lanciato un appello a tutte le studentesse e studenti della città a venire oggi a scuola con la gonna, un gesto simbolico di solidarietà nei confronti di tutte le ragazze a cui viene intimato di coprirsi per non "provocare professori e compagni di classe".

Nel corso della giornata sono molte le mobilitazioni di lavoratrici, che lamentano una grande disparità salariale, di trattamento e di diritti. Alle 11 a Treviso conferenza stampa a Treviso di Adl Cobas, non una di meno Treviso e lavoratrici della DeLonghi licenziate dopo l'ennesimo contratto a tempo determinato senza tutele né retribuzione adeguata, sullo striscione la richiesta è una sola: "basta precarietà per tuttə!".