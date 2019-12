L'Italia che resiste...

Lo striscione d’apertura del corteo - «c’eravamo, ci siamo, ci saremo» - marca ancora una volta l’accento sulla continuità di questo movimento, che negli anni ha saputo rinnovarsi, ma che è rimasto sempre fermo su un punto: a sarà düra!

Dalle grandi opere alle grandi centrali dell’inquinamento: nelle Marche è stata sanzionata la Centrale a Gas Eni di Falconara Marittima, territorio dichiarato ad alto rischio di crisi ambientale per gli impianti produttivi pericolosi.

Gli attivisti di Trivelle Zero Marche e di Fridays for Future hanno piantato alberi e presidiato l'entrata alla centrale ENI GAS sulla quale, da oggi campeggia a caratteri cubitali la scritta “Stop VelENI”.

«Stiamo protestando, come sta accadendo in questi giorni in tutta Italia, contro i piani di espansione dell’ENI nella ricerca e nello sfruttamento di petrolio e gas. Tutte le azioni di protesta stanno accendendo i riflettori sulle vaste operazioni di greenwashing che l’ENI sta realizzando per dare di sé un’immagine pulita».

In Puglia si sono svolte due manifestazioni contro la costruzione del gasdotto TAP, la mattina a Brindisi, nel pomeriggio sul lungomare di San Foca. «Tutto ciò che questo territorio sta pagando in termini di devastazione del paesaggio e privazione di libertà è assolutamente inutile ai cittadini che questi luoghi li abitano» dichiarano le Mamme No Tap.

Manifestazione contro ENI a Corleto Perticara, in provincia di Potenza, dove ci sono 7 pozzi inquinati, con divieto di emungimento delle acque, diretta conseguenza dell’attività estrattiva della multinazionale nella Basilicata sud-occidentale. L’avvicendamento politico ai vertici della Regione non ha messo in discussione la presenza di ENI, anzi la sta favorendo ancora di più.