Pandemia, precariato e concorso scuola

Abbiamo appreso con sconcerto e indignazione i contenuti dell’ultimo decreto e le recenti dichiarazioni della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: l’iscrizione in terza fascia, che consente di effettuare supplenze nelle scuole secondarie, prevista per quest’estate, è stata annullata in piena emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Noi comprendiamo come la pandemia abbia colto alla sprovvista una classe politica assolutamente impreparata. Ma resta la rabbia perché per tanti di noi la possibilità di effettuare supplenze non rappresenta esclusivamente una possibilità di carriera, ma una indispensabile fonte di reddito in una dimensione lavorativa (e di vita) già estremamente precaria e frammentata – spesso senza le minime tutele, senza nessuna prospettiva certa di futuro e senza condizioni contrattuali dignitose.

Resta lo sconcerto per la motivazione dietro l’