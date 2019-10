'SismaCentroItalia' - Le iniziative nel cratere che non si piega

La fine del mese di ottobre segna ormai da tre anni una triste ricorrenza per le popolazioni che rimasero vittime del terremoto verificatosi nelle regioni del centro Italia nel 2016. Resistendo alla strategia dell'abbandono, cercando di ricostruire i legami sociali di comunità disgregate, nei territori del cratere ci si continua a battere per fermare i progetti di espropriazione che intendono speculare sulle macerie, perchè su quelle macerie occorre ricostruire, insieme alle case, un futuro degno per le aree interne. La rete Terre In Moto ha promosso una serie di iniziative comunicative in occasione della visita del premier Conte ad Ancona e una 'manifescursione' ai Pantani di Accumoli, per denunciare la colata di cemento che sta sfregiando un luogo incontaminato.

Autocertifico: sappiamo chi è Stato! - Sabato 26 ottobre

"Il 26 ottobre è un giorno simbolico per chi ha vissuto sulla propria pelle il sisma 2016/2017 perché proprio oggi, tre anni fa, fortissime scosse colpirono l’Appennino.

Oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ad Ancona e noi questa notte abbiamo voluto dargli il benvenuto nelle Marche affiggendo dei messaggi chiari, in città come in altri comuni dell’Appennino, in cui “certifichiamo” - anzi autocertifichiamo – lo stato delle cose in quello che chiamano cratere. D’altra parte nel recente (ennesimo) Decreto Sisma varato proprio in settimana è stata introdotto lo strumento dell’autocertificazione.

Noi non abbiamo voluto perdere tempo e abbiamo utilizzato immediatamente questa utile semplificazione per dire alcune cose." - Leggi il testo dell' 'autocertificazione'

Manifescursione ai Pantani di Accumoli - Domenica 27 ottobre 2019