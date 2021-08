Sostieni il Rivolta!

Nella serata tra il 16 e il 17 agosto una forte perturbazione ha colpito il Veneto e il territorio veneziano: nel corso delle forti raffiche di vento e della tempesta si sono verificati gravi danni al tetto di alcuni capannoni dello stabile del Centro Sociale Rivolta.

Gli attivisti e le attiviste si stanno mettendo al lavoro per quantificare i danni e per iniziare i lavori di sistemazione degli stabili.

Ancora una volta nel nostro territorio abbiamo assistito al palesarsi di eventi meteorologici estremi che hanno causato forti danni alla viabilità e alle persone, ancora una volta questi fenomeni vengono identificati come “maltempo” anziché conseguenza diretta della crisi climatica che stiamo attraversando.

Il Centro Sociale Rivolta è stato e continua ad essere uno spazio attraversato da innumerevoli progetti e attività rivolte alla cittadinanza e al territorio, gli attivisti e le attiviste che lo fanno vivere da anni si mobilitano per lottare contro le ingiustizie, dalla parte di coloro che vengono lasciati indietro e per offrire un'alternativa in città.

Il Centro Sociale Rivolta è lo stesso luogo che ha ospitato la seconda edizione del Venice Climate Camp lo scorso anno e che è stato attraversato da centinaia di persone che si sono mobilitate contro la crisi climatica e i suoi responsabili.

Il Centro Sociale Rivolta è un luogo di lotta ed è un luogo che vive grazie a tutt* coloro che lo attraversano nel corso delle attività, dei progetti e delle serate.

Dopo un anno e mezzo in cui i settori della cultura, dello spettacolo e della musica si sono fermati ora c’è bisogno del sostegno e del supporto di tutt* per ripartire, gli spazi del Centro Sociale Rivolta hanno sempre offerto un’alternativa musicale e culturale unica nel nostro territorio, uno spazio accessibile, aperto a tutt*, uno spazio sicuro da attraversare e vivere.

Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutt* per far fronte agli ingenti danni che la perturbazione ha provocato, chiediamo a tutt* coloro che vogliono sostenerci e sostenere le battaglie che porta avanti il Rivolta di fare una donazione per far fronte alle spese che dovremo affrontare per la sistemazione degli stabili.

Clicca qui per la RACCOLTA FONDI