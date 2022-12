Venerdì 2 dicembre a Padova la manifestazione regionale di convergenza delle lotte

Appello di Adl Cobas per una manifestazione regionale di convergenza delle lotte per venerdì 2 dicembre. Concentramento piazzale stazione di Padova ore 9,30.

Venerdì 2 dicembre è stata proclamata da varie sigle del sindacalismo di base una giornata di sciopero nazionale con manifestazioni nelle quali vanno poste alcune delle questioni centrali di questa fase che vanno dalla guerra, alla crisi climatica, alla questione del carovita, dei salari bassi, dei diritti sociali, ecc.

Come Adl Cobas abbiamo deciso di aderire alla giornata di sciopero nei vari settori nei quali siamo presenti, ma pensiamo che sia fondamentale cercare di costruire questa giornata di lotta nello spirito di quello che abbiamo visto a Bologna il 22 ottobre, dove il Collettivo di fabbrica GKN è riuscito a portare tantissime realtà sociali a convergere lasciando intravedere una prospettiva concreta di lotta contro un modo di produzione che sta devastando il pianeta, aumentando a dismisura le differenze sociali, alimentando i conflitti bellici (in primo luogo quello della guerra in Ucraina), comprimendo salari aumentando la precarietà, trasformando ogni aspetto della vita in fonte di profitto.

Inoltre, nel nostro Paese ci ritroviamo con un governo a guida post-fascista che ha fatto del contrasto criminale ai flussi migratori dal nord africa e dell’introduzione di nuove norme liberticide i materia di diritti civili i cavalli di battaglia per mascherare la sua impossibilità – a causa dell’ossequio ai diktat neoliberali dei poteri economici e finanziari – di affrontare e risolvere, almeno in parte, le drammatiche questioni sociali e ambientali che sono sotto gli occhi di tutti e tutte.

Facciamo appello a tutte le realtà sociali, agli/alle studenti/studentesse, ai/alle precari/e, ai movimenti che a livello regionale si battono contro la devastazione ambientale a scendere con noi in piazza nella mattina del 2 dicembre. Costruiamo una convergenza vera perché la lotta per la giustizia climatica non sia sganciata da quella sociale; per costruire un movimento capace di contrastare il nazionalismo e le logiche del complesso militare-industriale che non fanno altro che alimentare nuove guerre, crisi climatiche e migrazioni di massa.

Su questi punti chiediamo l’adesione alla giornata di lotta e alla manifestazione regionale che si terra il 2 dicembre a Padova.

ADL COBAS

Aderiscono (in aggiornamento)

Centri Sociali del Nord Est

Cobas Scuola Veneto

Cub Poste Padova

ASD Quadrato Meticcio

Polisportiva SanPrecario

ASC Venezia

ASU Padova

Mi Riconosci Veneto

NUDM Padova

Circolo Wigwam il Presidio