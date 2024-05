Venezia - Contro il g7 dell'(in)giustizia. Contro la guerra, contro il genocidio in Palestina per la libertà e i diritti

Il 9 e 10 maggio si terrà a Venezia, al centro congressi Scuola Grande San Giovanni Evangelista, la riunione dei ministri della Giustizia del G7. L’appuntamento si inserisce nella fitta agenda di summit tematici previsti nel corso della presidenza italiana del G7, che ricorre quest’anno.

Il G7 sulla “giustizia” si concentrerà, tra le altre cose sulla “situazione internazionale e sulla difesa dello Stato di diritto”. Si tratta di due temi molto intrecciati tra loro, dietro i quali si cela la tendenza globale a normare tutte le ingiustizie che il capitalismo produce quotidianamente. Negli ultimi anni stiamo assistendo a una costante affermazione della guerra come unico elemento in grado di garantire l’attuale modello basato sulla “crescita infinita”, a una contrazione di diritti che si credevano universalmente acquisiti, a uno sdoganamento istituzionale delle più reazionarie ideologie razziste, sessiste e classiste.

Di quale “giustizia” possono essere portatori ministri di governi che continuano ad aumentare le spese militari, a garantire gli interessi di chi trae profitto solo dalla continuazione delle guerre, di chi continua a sostenere il genocidio in Palestina. Sono mesi che i leader mondiali non solo stanno chiudendo entrambi gli occhi di fronte alla morte di oltre 40 mila persone, ma addirittura stanno tentando in tutti i modi di tacitare quelle voci critiche che inneggiano alla solidarietà internazionale nei confronti di una popolazione che sconta quasi 80 anni di continua oppressione.

Come si può parlare di “difesa dello Stato di diritto” in Paesi – in primis l’Italia – dove esiste una condizione carceraria sempre più degradante, in cui il populismo penale è diventato ideologia egemone. In Paesi che blindano i propri confini per impedire la libertà di movimento delle persone, che al loro interno promuovono politiche per renderle ricattabili e sfruttabili, oppure per rinchiuderle nei CPR. Mentre si fanno accordi con “Paesi terzi” per armare le polizia di frontiera, respingere e detenere le persone migranti in veri e propri lager.

Parlando nello specifico del ministro della giustizia italiana Carlo Nordio, è inaccettabile la sua posizione, e quella di tutto il governo italiano, sul cosiddetto “caso Ilaria Salis”. Quello di Ilaria non è un “caso”, ma è l’emblema più evidente di una retorica reazionaria che si è fatta prassi politica, nella quale una cittadina europea viene condannata a priori - in un Paese che è membro dell’Unione Europea, solamente sulla sua appartenenza a ideali e valori antifascisti.

In questa fase storica, più che mai, è necessario che emerga un’idea di giustizia che non sia solo “giuridica”, che non miri alla difesa dell’esistente, ma che parli di emancipazione collettiva, di uguaglianza sociale e difesa dell’ambiente, di un mondo realmente libero da guerra e oppressioni di qualsiasi tipo. Questa idea non può che passare dalle piazze, che in questi ultimi mesi sono state in tutto il mondo l’unico spazio di immaginazione di un mondo più giusto.

Per questa ragione, giovedì 9 maggio saremo in piazza a Venezia per contestare il G7 sulla giustizia, con appuntamento alle 17 nel piazzale della Stazione Santa Lucia. Invitiamo chiunque si sia mobilitato in questi mesi per la Palestina, per la liberazione di Ilaria Salis, per i diritti e la libertà di tutt* a scendere in piazza con noi.