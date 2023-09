Vicenza - Quanto costa dissentire?

L’appello è promosso da Caracol Olol Jackson, CS Bocciodromo, Fridays for Future Vicenza, NotAVicenza. Prime adesioni: ADL Cobas Vicenza, USB Vicenza, ASC Vicenza, Aps Legambiente Vicenza, Polisportiva Independiente Fornaci Rosse, Coordinamento Studentesco Vicenza, Welcome Refugees Vicenza Per aderire inviare una mail a stampabocciodromo@gmail.com.

Negli ultimi anni a Vicenza il dibattito sulla progettazione del TAV è stato acceso ma non ha mai preso in considerazione la voce di cittadin*, associazioni e quartieri che si sono mobilitati con assemblee, fiaccolate, azioni e momenti di forte contestazione come l’occupazione del Comune di Vicenza nell’autunno scorso.

A luglio, in occasione dell'approvazione del progetto definitivo, centinaia di attivist* per il clima hanno bloccato Ponte Alto per mettere in evidenza gli enormi disagi che si creeranno nella zona ovest della città a causa dei cantieri e dell’abbattimento del ponte stesso, che secondo il progetto resterà chiuso per oltre due anni.

Il blocco stradale è una modalità di dissenso che viene attuata da sempre da ogni movimento sociale e politico. Usare i propri corpi è necessario quando la posta in gioco supera le rivendicazioni specifiche e coinvolge la vita di un'intera comunità: la nostra città non è nuova a proteste di questo tipo, l’abbiamo vissuto durante la lotta contro la costruzione base militare al Dal Molin, o il blocco dei treni durante la guerra del Golfo.

La risposta della Questura all’iniziativa di luglio è stata quella di emettere multe, che superano ognuna i 1300 euro, contro i manifestanti. Per un totale di oltre 40.000 euro. Una cifra impressionante che, oltre a sanzionare, ha anche il chiaro obiettivo di spaventare chi scende in piazza per esprimere la propria contrarietà ad un'opera i cui danni saranno molto più impattanti di un blocco temporaneo del traffico.

È inaccettabile che chi manifesta per la tutela dell'ambiente, della salute e della vita stessa venga multato con sanzioni di questo tipo. Pensiamo che organizzarsi e praticare opposizione anche con pratiche di lotta incisive sia una componete importante della vita della nostra città e non possano essere considerate reato o criminali. Le misure repressive, messe in atto contro i movimenti di lotta, sono un chiaro attacco a chi decide di lottare per un mondo non distruttivo e dimostrano la paura dei ceti dominanti nei confronti dei reali movimenti di opposizione.

Il 21 settembre alle ore 21.00 in Piazza delle Poste, uniamoci per difendere il nostro diritto a dissentire e ad opporci al TAV in una una mobilitazione amplia in cui prenderanno parola giuristi, associazioni e movimenti sociali e politici. Alziamo la voce contro un'opera dannosa per la nostra città!