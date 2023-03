Francia - Manifestazione di Sainte Soline: un compagno in pericolo di vita in seguito alle violenze della polizia

Abbiamo tradotto un comunicato riguardo le condizioni di S., compagno in pericolo di vita in seguito alla manifestazione di Sainte Soline. Sulle violenze della polizia alla manifestazione segnaliamo un comunicato della Ligue des Droits de l'Homme e due articoli pubblicati su Libération e France Tv Info che parlano di uso di armi di guerra per contenere i manifestanti.

Sabato 26 marzo a Sainte Soline, il nostro compagno S. è stato colpito alla testa da una granata esplosiva durante la manifestazione contro i mega bacini. Nonostante la gravità della situazione, la prefettura ha deliberatamente impedito l'intervento immediato dei soccorsi con il conseguente trasferimento all'interno di un'unità di cura adeguata. Al momento S. si trova in rianimazione neurochirugica. Rimane tutt'ora in pericolo di vita.

L’intervento smisurato e violento delle forze dell’ordine ha causato centinaia di feriti, con diversi casi di compromissione dell'integrità fisica come annunciano i vari bilanci disponibili.

Le trentamila persone che hanno animato l’iniziativa di sabato si erano poste l'obiettivo di bloccare il cantiere del mega bacino di Sainte Soline, un progetto di accaparramento dell'acqua da parte di pochi, per dare profitto a un modello capitalista che non ha più nulla da difendere se non la morte.

La violenza del braccio armato dello Stato democratico ne è la traduzione più evidente.

Nella nuova fase di lotta aperta dai movimenti francesi contro la riforma delle pensioni, la polizia mutila e tenta di assassinare per impedire qualunque forma di insubordinazione, per difendere la borghesia e il suo mondo. Nulla potrà cambiare la nostra determinazione a mettere fine al loro regno. Martedì 28 marzo e nei giorni seguenti, rafforziamo gli scioperi e i blocchi, prendiamoci le strade per S. e per tutte le persone ferite e al momento in stato di arresto dei nostri movimenti.

Viva la rivoluzione.

Dallɜ compagnɜ di S.

P.S.: Se avete informazioni riguardo le circostanze in cui è stato ferito S., contattateci qui: s.informations@proton.me