Gli effetti di vasta portata della proposta di divisione della Moschea di Al-Aqsa

L'occupazione israeliana di Gerusalemme nel 1967 ha fornito l'opportunità ai "gruppi del Tempio" ebraici estremisti di dividere la venerata Moschea di Al-Aqsa, sia temporalmente che spazialmente, tra musulmani ed ebrei - un tentativo di emulare ciò che è avvenuto alla Moschea Ibrahimi di Hebron.

L'agenda di estrema destra del governo israeliano ha reso la scissione di Al-Aqsa una realtà de-facto che viene portata avanti con la forza e con passi incrementali. Ciò deriva dalla crescente pressione esercitata sul governo israeliano dai "gruppi del Tempio" e dalla crescente frequenza delle incursioni e delle violazioni che hanno luogo nella Santa Moschea.

L'allarmante regolarità con cui i coloni israeliani entrano nella Moschea di Al-Aqsa è diventata una tendenza sempre più preoccupante negli ultimi anni. A partire da incursioni sporadiche e poco frequenti che si verificano in giorni diversi, ora è diventato un rituale quotidiano, ad eccezione del venerdì e del sabato, che si verifica due volte, al mattino e alla sera. Inoltre, l'inquietante presenza di coloni nella moschea è cresciuta in modo evidente nel tempo, con preghiere talmudiche individuali e collettive che ora vengono regolarmente eseguite sul posto.

I gruppi estremisti ebraici chiedono con forza una radicale reinterpretazione dello status quo che circonda la Moschea di Al-Aqsa, tra cui la richiesta di estendere l'orario di incursione consentendo agli ebrei di entrare da tutte le porte, di eseguire preghiere e rituali biblici, di avere accesso illimitato anche il venerdì e il sabato, di creare una sinagoga all'interno della Moschea e di rinunciare alla scorta della polizia per coloro che assaltano la Moschea. L'aspetto più allarmante è che i gruppi vogliono garantire che l'accesso degli ebrei alla Moschea non sia limitato in nessuna ricorrenza islamica. Un cambiamento così drastico segnerebbe un livello di coinvolgimento senza precedenti da parte dei coloni ebrei in un luogo sacro tradizionalmente associato alla fede islamica, una mossa che verrebbe accolta con virulente reazioni da parte dei devoti della regione.

Divisione temporale

La politica della "divisione temporale", in base alla quale i musulmani possono accedere alla Moschea di Al-Aqsa solo in determinati periodi dell'anno, mentre gli ebrei possono farlo in altri, è un approccio molto controverso e divisivo. Ciò costringerebbe i fedeli musulmani a cercare di soddisfare le esigenze religiose dell'intero anno in sacche di tempo specifiche, spesso limitate.

Il recente piano israeliano di limitare l'accesso dei musulmani ad Al-Aqsa dalle 7:30 alle 11:00 e dalle 13:30 alle 14:30 del pomeriggio ha suscitato indignazione tra la popolazione musulmana. Questo piano consentirebbe anche di assegnare un terzo periodo esclusivamente agli ebrei, in modo che possano eseguire tre preghiere al giorno all'interno della moschea.

Nonostante le dichiarazioni di intenzioni pacifiche, le azioni del governo israeliano nei territori occupati rivelano il contrario, in particolare per quanto riguarda gli sforzi in corso per garantire l'accesso degli ebrei al sito sacro di Al-Aqsa per ben 100 giorni all'anno. Non solo, ma il sabato, che è già off-limits per i musulmani, viene segnalato come giorno aggiuntivo per le incursioni dei coloni ebrei, aumentando così notevolmente la frequenza della profanazione del sito.

Fakhri Abu Diab, un fiduciario della Moschea di Al-Aqsa, ha recentemente dichiarato che l'occupazione israeliana sta lanciando un sinistro progetto di ebraicizzazione della Moschea attraverso una studiata campagna di divisione temporale e spaziale. Questa ripugnante imposizione di "fatti" falsi sulla Moschea è una diretta violazione del diritto internazionale e della giustizia.

In un'intervista rilasciata all'agenzia palestinese "Safa", Abu Diab ha affermato che l'occupazione israeliana sta cercando di sconvolgere l'equilibrio di potere preesistente ad Al-Aqsa. Questo è iniziato con la divisione della moschea tra musulmani e non musulmani durante il periodo mattutino, ed è continuato quando è stato aggiunto il periodo serale ore dopo.

Per molti anni, Israele ha limitato notevolmente la possibilità dei fedeli musulmani di visitare Al-Aqsa, in particolare durante i periodi di festività ebraiche, introducendo limitazioni di età mai viste in passato. Piuttosto che proteggere i diritti di coloro che desiderano visitare il luogo sacro, questi regolamenti stringenti sono più indicativi del desiderio di facilitare le incursioni illegali dei coloni israeliani.

Divisione spaziale

Secondo Abu Diab, l'occupazione israeliana intende ora privare i fedeli musulmani del loro diritto alla totalità della Moschea di Al-Aqsa, destinando alcune aree della moschea all'uso ebraico e vietando la presenza musulmana nella regione orientale vicino a Bab al-Rahma. Questo è un esempio di come l'occupazione mira a prendere ciò che è temporaneo e a trasformarlo in una divisione spaziale permanente".

Ha aggiunto che l'occupazione israeliana, attraverso l'attuazione di politiche come la segregazione della parte orientale di Al-Aqsa e il permesso esclusivo agli estremisti ebrei di tenere riti di preghiera, mira ad accrescere il proprio controllo sulla regione. Questo processo è stato accelerato dai tentativi di occupazione della moschea in varie occasioni, come la "Giornata della Riunificazione di Gerusalemme" e lo "Shavuot".

Abu Diab ritiene che l'occupazione israeliana, sostenuta da alcuni "gruppi del Tempio" e da un governo estremista, sta tentando di imporre la completa ebraicizzazione di Al-Aqsa, arrivando persino a cercare di imporre la divisione spaziale. Si tratta di una prospettiva incredibilmente pericolosa per la storica e venerata moschea, che non dovrebbe rimanere incontestata.

Bisogna ascoltare l'avvertimento di Abu Diab e opporsi al piano israeliano, che segnala la possibile realizzazione di un "Monte del Tempio" all'interno della Moschea di Al-Aqsa. Ciò significherebbe la fine della sacralità islamica della moschea e l'inizio della sua istituzione come "santuario ebraico".

Sembra che il governo israeliano si stia preparando ad agire per modificare le condizioni esistenti intorno alla Moschea di Al-Aqsa. Lo dimostrano le riunioni del governo estremista in un tunnel sotto Al-Aqsa, le incursioni sostenute militarmente e i fondi stanziati per la giudaizzazione di Al-Aqsa. Ciò suggerisce che la forza di occupazione è determinata a imporre la propria realtà nell'area.

È essenziale riconoscere che il danneggiamento di qualsiasi parte della Moschea di Al-Aqsa ha un impatto profondo e devastante, poiché essa occupa un posto significativo nella fede musulmana. Le ripercussioni non saranno limitate ai palestinesi, ma si diffonderanno in lungo e in largo nel mondo arabo e islamico. Questo pone una seria minaccia di una potenziale guerra religiosa in tutta la regione.

Flash news della settimana.

L'occupazione israeliana rifiuta la libertà anticipata del detenuto palestinese malato di cancro. L'occupazione israeliana, come ha dichiarato mercoledì 31 maggio 2023 la Wa'ed Society for Detainees and Ex-Detainees, ha rifiutato la liberazione anticipata del detenuto palestinese Walid Daqqa, malato di cancro e detenuto dal 1986. A Daqqa è stato diagnosticato un raro tipo di cancro al midollo osseo diversi mesi fa e ha subito un rapido deterioramento delle sue condizioni. Il detenuto, 60 anni, è attualmente in terapia intensiva e sta ricevendo antibiotici per curare una nuova infezione polmonare.

L'occupazione israeliana approva 3000 unità di insediamento in Cisgiordania e Gerusalemme. L'occupazione israeliana ha approvato domenica 28 maggio 2023 la costruzione di 3.000 nuove unità di insediamento israeliano illegale nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme, ha riferito l'Ufficio nazionale per la difesa della terra e la resistenza agli insediamenti dell'OLP. L'approvazione di queste nuove unità fa parte di un progetto di insediamento israeliano che prevede il completamento della costruzione di 58.000 unità di insediamento a Gerusalemme Est.

L'occupazione israeliana ha arrestato 3.000 palestinesi dall’inizio del 2023. Il Palestine Prisoners' Club (PPC) ha riferito lunedì che dall'inizio del nuovo anno 2023, le forze di occupazione israeliane hanno arrestato circa 3.000 palestinesi nel tentativo di reprimere le proteste. 100 palestinesi sono stati presi in custodia nel campo profughi di Aqabat Jaber, a Gerico, dove le forze di occupazione israeliane hanno effettuato operazioni di detenzione letali. Le operazioni di detenzione ad Aqabat Jaber sono state accompagnate da uccisioni extragiudiziali e da continui tormenti nei confronti dei prigionieri e delle loro famiglie. L'occupazione israeliana ha iniziato a utilizzare una varietà di armi oltre ad atti di punizione collettiva, come blocchi e demolizioni di case. 18 ragazzi sono stati presi in custodia, tre dei quali sono stati posti in detenzione amministrativa. Le forze di occupazione israeliane hanno eseguito un'operazione di arresto a tutto campo a Gerico il 25 maggio, attaccando 40 case e arrestando 19 palestinesi.

L'occupazione israeliana nega al governatore di Gerusalemme l'accesso alla Cisgiordania. Martedì l'occupazione israeliana ha ribadito la restrizione all'accesso in Cisgiordania di Adnan Ghaith, governatore di Gerusalemme. Da quando Ghaith è stato nominato governatore della Gerusalemme occupata nel 2018, il divieto di ingresso a cui è soggetto è stato rinnovato a intervalli di quattro-sei mesi, insieme ad altre quattro decisioni militari che gli sono state ingiustamente imposte. Ghaith deve essere tenuto lontano da qualsiasi contatto con 51 personalità del governo palestinese e dalla partecipazione a eventi politici a Gerusalemme. Dall'agosto dello scorso anno, il governatore è confinato nella sua residenza agli arresti domiciliari.