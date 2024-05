Una fabbrica d’auto si sindacalizza: è la prima volta nella storia del Sud degli Stati Uniti!

Per la prima volta nella storia del mondo del lavoro statunitense, i lavoratori di una fabbrica automobilistica situata nel Sud degli USA hanno deciso la presenza del Sindacato.

Si tratta dei 4.300 operai dello stabilimento Volkswagen di Chattanooga, nel Tennessee. Il 19 aprile, il sindacato United Auto Workers (UAW) aveva comunicato l'esito del voto (segreto, come prevede la normativa federale): i SI' al sindacato sono stati 2.628 (il 73% dei votanti), i NO 985. In quella fabbrica, due precedenti tentativi erano falliti, seppur per pochi voti, nel 2014 e nel 2019.

L'agenzia federale NLRB ha ora certificato il voto e l'azienda si è detta pronta ad iniziare la trattativa di un contratto, "di stabilimento" come quasi sempre negli USA, e soggetto spesso ad ostruzionismo nella fase di stipula da parte padronale.

La campagna di sindacalizzazione degli stabilimenti dei marchi auto europei e asiatici presenti del Sud statunitense, in cui lavorano 150.000 operai, condotta da UAW con l'impiego di ingenti risorse (40 milioni di dollari in 2 anni), è iniziata nel dicembre 2023, subito dopo la firma del rinnovo del contratto di lavoro delle tre grandi case automobilistiche di marchi statunitensi (General Motors, Ford e Stellantis, che negli USA ha incorporato Chrysler).

Sono 13 le imprese auto mai sindacalizzate. Il giornalista Harold Meyerson ha sottolineato che negli Stati Uniti le case automobilistiche straniere trattano la manodopera con modalità che non possono praticare nelle nazioni dove hanno le loro sedi principali. Esse inoltre fanno campagne antisindacali ben supportate dai governi dei singoli Stati, tutti in mano al mano al Partito Repubblicano.

Ciò è accaduto anche questa volta: il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha firmato una lettera pubblica assieme ad altri cinque governatori (di Alabama, Georgia, Mississippi, Carolina del Sud e Texas) in cui si afferma che, avendo la responsabilità di difendere gli interessi dei propri elettori da chi "minaccia i nostri posti di lavoro e i valori con cui viviamo", i sei intendono "mantenere posti di lavoro ben retribuiti e continuare a far crescere il settore manifatturiero americano dell'auto". Mentre, secondo loro, la presenza del Sindacato in fabbrica metterebbe a repentaglio i posti di lavoro, ottenuti peraltro con grandi sovvenzioni alle imprese che si stanziano nel Sud.

Si noti che il pacchetto di benefici per l'insediamento della Mercedes-Benz in Alabama, il quarto Stato più povero degli USA. consisteva in 42,6 milioni di dollari per la costruzione degli impianti oltre al pagamento statale dei salari del primo periodo di lavoro dei tirocinanti. L'allora governatore prese in prestito questi soldi da fornire a Mercedes-Benz dal fondo pensione statale con un interesse del 9%.

Il Sud degli Stati Uniti ha scoperto negli ultimi decenni una "vocazione industriale" anche per sostituire la tradizionale industria tessile. crollata negli anni '80 e '90 a causa della concorrenza di prodotti a basso costo provenienti dai Paesi asiatici.

La pensata dei governatori del Sud degli USA, un contesto in cui molti devono ancora digerire la sconfitta dello schiavismo, è di realizzare e propagandare un'area a bassi salari dove il Sindacato è considerato una cosa "straniera", che mette in discussione il modo di vivere locale. Il basso costo del lavoro ha attratto industrie già localizzate nel Nord industriale degli USA, soprattutto attorno ai Grandi Laghi, trasformandolo nella cosiddetta "cintura della ruggine" (rust belt), dal colore degli impianti arrugginiti delle fabbriche dismesse.

L'impoverimento delle comunità che vivevano attorno a quelle fabbriche di Detroit e dintorni, e l'astio verso la "politica" che non ha fatto abbastanza per difendere le industrie, ha portato anche molte famiglie di lavoratori a votare nel 2016 per Trump, aggiungendo il loro voto a quello maggioritario, ormai tradizionale, al Partito Repubblicano nel Sud.

.L'odierno voto pro-sindacato a Chattanooga, presso la fabbrica della Volkswagen, potrebbe invece aprire una crepa ampia in quel bastione antisindacale, seppur occorra considerare che quel voto era il più facile: la direzione locale, su indicazione della Casa madre tedesca, ha assunto una posizione abbastanza neutrale sul voto, in quello che era l'unico stabilimento non sindacalizzato della Volkswagen a livello globale. Il sindacato tedesco ha inoltre una presenza minoritaria, di non grande potere, nel Consiglio d'Amministrazione di Volkswagen, in rappresentanza dei 675.000 mila dipendenti a livello mondiale, che non permetteva uno squilibrio di diritti dei lavoratori così evidente. Le retribuzioni dei lavoratori Volkswagen sono infatti negli USA assai minori di quelle medie delle tre grandi imprese auto degli USA, le cosiddette Big 3, che hanno stipulato con UAW nell'autunno scorso un importante rinnovo del contratto.

Di fronte alle dichiarazioni antisindacali dei governatori repubblicani, in linea col programma elettorale di Trump, il presidente Biden aveva inviato immediate congratulazioni per il “voto storico” di Chattanooga, Biden non ha difficoltà a proclamarsi filo-sindacale di contro alle posizioni drasticamente antisindacali del Partito Repubblicano ma sta arrivando alle elezioni presidenziali di novembre con una notevole caduta di consensi, anche e soprattutto sulla politica estera. In particolare sulla fornitura di armi utilizzate da Israele per la "macelleria di Gaza", contro la quale si manifesta un grande dissenso di ampi settori di popolazione (compresa una folta rappresentanza di ebrei antisionisti) che ha il suo epicentro nelle università

Tornando alla campagna di UAW per sindacalizzare il settore auto nel Sud degli USA, essa ha comportato finora la firma di adesione di oltre 10.000 lavoratori.

Il prossimo voto, il 13-17 maggio, interesserà i 5.000 lavoratori della fabbrica Mercedes-Benz di Vance, in Alabama. Uno stabilimento con alti carichi di lavoro che portano a numerose dimissioni e relativa carenza di personale. La catena di montaggio magari non si può fermare per le pause fisiologiche ma i lavoratori sono stati costretti a partecipare a riunioni antisindacali di 20 minuti a cura del management. Il che sconfessa le dichiarazioni di voler essere neutrale nelle elezioni sindacali da parte dell'azienda, la quale peraltro sostiene il sito web anti-sindacato del Business Council di Alabama, "Alabama Strong". In attesa di quel voto, il sindacato UAW ha presentato numerose denunce all'azienda, accusandola di attuare ritorsioni contro i lavoratori filo-sindacali. E ha, insolitamente, denunciato la Mercedes-Benz anche in Germania per violazioni delle leggi tedesche su lavoro minorile, salute e sicurezza e diritti dei lavoratori.

Mercedez-Benz degli USA invece cerca di comprare il consenso dei dipendenti a pochi giorni dal voto annunciando che potrebbe eliminare il livello retributivo meno pagato, trasformando gli attuali lavoratori temporanei in dipendenti a tempo indeterminato e che istituirà un nuovo sistema di bonus modellato sulla partecipazione agli utili presente presso le Big 3 sindacalizzate (un primo bonus di rendimento trimestrale di 700 dollari sarà distribuito, guarda caso!, il 26 aprile).

Il che dimostra che organizzarsi collettivamente porta comunque dei risultati.

Ma nel Sud più profondo, assai tradizionalista come quello dell'Alabama, dove governi locali, aziende e anche parte della comunità è contrario al Sindacato, vissuto come una cosa del Nord degli Stati Uniti, una vittoria sindacale in Mercedes-Benz sarebbe auspicabile per i lavoratori più coscienti dei propri interessi ma potrebbe non essere scontata.

Fonti principali:

L.F.Leon, With a Velvet Glove, Mercedes Tries to Punch Down Alabama Union Momentum, Labor Notes, 10.4

L.F.Leon, Tennessee Volkswagen Workers Vote Union, Labor Notes, 19.4

O.Rosane, 'You All Moved a Mountain': Tennessee Volkswagen Workers Vote to Join UAW, Common Dreams, 20.4

https://uaw.org