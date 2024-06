Le Olimpiadi Milano-Cortina: una devastazione ambientale e sociale annunciata

Sabato 15 giugno si è tenuto a Sherwood Festival il dibattito “Verso Milano-Cortina 2026”, a cura della Polisportiva SanPrecario, in collaborazione con il Centro di eccellenza Jean Monnet dell’Università di Padova. Il dibattito – a cui hanno partecipato Giancarlo Gazzola e Lara Negro di Mountain Wilderness Italia, Enrico Leonardi di sentieri partigiani e il noto climatologo Luca Mercalli – si è focalizzato sull’impatto ambientale e sociale delle Olimpiadi.

L’intervento di Luca Mercalli ha posto l’attenzione sul rapporto che abbiamo con la montagna, come non dovrebbe essere e quali potrebbe essere un rapporto sostenibile con la montagna. L’intervento di Mercalli è iniziato con un confronto tra le olimpiadi invernali vissute da lui in prima persona, quelle di Torino 2006, delle quali ha sottolineato l’impatto ambientale negativo e il dispendio inutile di risorse in opere, come il villaggio olimpico, costate centinaia di milioni di euro e successivamente abbandonate. Nonostante il rinnovo urbano portato dai fondi destinati alle olimpiadi abbia fatto bene alla città di Torino, la devastazione climatica e le opere inutili per un evento così breve hanno lasciato un segno indelebile sul territorio montano circostante.

Mercalli ha poi spiegato la scelta di trasferirsi più di 30 anni fa nel territorio della Val di Susa, per proseguire il proprio lavoro di ricercatore lontano dalla città. Secondo Mercalli, è necessario investire su un uso diverso della montagna, non avendo solo in mente l’accessibilità ma soprattutto educando le persone al rispetto e alla scoperta dei suoi territori. Contemporaneamente, secondo il climatologo, abbiamo bisogno di riportare mestieri in territorio montano, che sappiano andare anche oltre allo sport e puntino a un ripopolamento qualitativo. Il climatologo ha concluso il suo intervento dicendo che non ha paura dello spopolamento della montagna, ma che, al contrario, teme il suo assalto da parte di persone che la considerano un parco giochi o un territorio dove cementificare e distruggere l’ambiente.

Lara Negro, responsabile di Mountain Wilderness per la regione Veneto e Giancarlo Gazzola, vicepresidente di Mountain wilderness Italia, hanno raccontato la questione della pista da Bob a Cortina da un punto di vista molto ravvicinato, ossia di chi da mesi sta studiando il progetto e le sue conseguenze nel dettaglio e si sta mobilitando per fermare la devastazione dei territori del bellunese. Gazzola ha iniziato l’intervento raccontando la storia dell’associazione di cui fa parte, nata per educare gli alpinisti a lasciare la montagna pulita e a limitare l’impatto del loro passaggio durante le ascese. L’associazione, nel corso della sua storia, ha istruito diverse guide in Pakistan per affiancare le spedizioni alpinistiche e assicurarsi che non lasciassero rifiuti nei ghiacciai.

La storia delle olimpiadi Milano-Cortina è stata narrata, come detto nell’intervento di Gazzola, in modo completamente distorto. Presentate come una grande vittoria, senza dire che eravamo gli unici a concorrere per il bando di assegnazione, i lavori sono estremamente indietro rispetto alla tabella di marcia. Se le cose continueranno con questo passo c’è il grande rischio che questi non vengano terminati per l’inizio della competizione. Ad oggi della pista da bob sono stati costruiti solo 15 di più di 1500 metri, ma sono bastati questi per abbattere un lariceto storico, risparmiato persino dalle guerre mondiali, il cui taglio ha già fatto sentire i suoi danni in termini di frane e di dissesto idrogeologico.

Le scelte del governo sono state ampiamente criticate dall’associazione e la decisione, poi revocata, di annullare il progetto della pista da Bob, aveva dato un barlume di speranza, prontamente cancellato dalla decisione di forzare i lavori per fare in modo che continuassero. L’appello con cui si è concluso l’intervento di Gazzola è stato quello di mobilitarsi, di fare sentire la propria voce contro un governo che sta continuamente silenziando la voce di chi si mobilita contro questa grande opera inutile, i cui fondi potrebbero essere utilizzati in un altro modo.

Ed è proprio su quei fondi che si è concentrato l’intervento di Lara Negro, la quale, in quanto cittadina del bellunese, ha fatto notare la discrepanza tra i fondi riservati alla competizione olimpica ed i fondi destinati al welfare della regione. In una provincia dove mancano scuole e ospedali, la scelta del governo e della regione è investire su una pista da Bob dal costo di centinaia di milioni di euro, e di sbloccare la possibilità di investire su infrastrutture inutili da potenziare, come le autostrade, con la scusa di voler migliorare il territorio. Il vero miglioramento che si vorrebbe vedere nel territorio bellunese, però, è quello della sanità e dei servizi scolastici, da anni sempre più vicini al collasso.

Il dibattito si è chiuso con l’intervento di Enrico Leonardi di Sentieri Partigiani. «L’obiettivo con cui la nostra associazione attraversa la montagna, è quello di riscoprire la storia, attraversiamo i sentieri per scoprire cosa ci possono raccontare». L’intervento di Leonardi è iniziato con un parallelismo tra la resistenza della natura al cambiamento climatico e la resistenza partigiana di cui la sua associazione racconta durante le escursioni. Secondo Leonardi, la lotta contro il cambiamento climatico parte da come si relaziona con la montagna, e la loro relazione è iniziata dalle parole di Piero Calamandrei “se volete sapere dove è nata la nostra costituzione andate nelle montagne dove sono morti i partigiani”.

La montagna narrata da Leonardi è quella riscoperta tramite l’atto collettivo di attraversarla insieme, creando percorsi che sappiano accogliere tutte e tutti, ma soprattutto volendo superare il retaggio fascista di superuomo riconoscendo e rispettando i limiti che la natura ci impone. L’intervento si è concluso con un invito a imparare dalla pedagogia partigiana l’atto collettivo e comunitario di riscoperta della montagna, per trovare in esso le chiavi per salvare i territori montani dal cambiamento climatico.

Le diverse prospettive portate nel dibattito hanno ancora una volta sottolineato l’urgenza di mobilitarsi in difesa dei territori montani dalla devastazione capitalista incompatibile con degli ecosistemi che, invece di sfruttare, dovremmo impegnarci a salvaguardare.