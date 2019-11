La vita si ribella al capitalismo! Climate Defense Units vs Amazon Padova

Ci è stato segnalato il sanzionamento e la chiusura dei cancelli dell'hub veneto di Amazon ad opera di attivisti climatici. Azione che inaugura il quarto climate strike. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

Gli angry animals tornano in azione. Lo fanno nel giorno in cui migliaia e migliaia di giovani in tutto il mondo rimettono il clima al centro dell’attenzione e stanno urlando che il Block Friday è meglio del Black Friday! Lo fanno puntando dritto al cuore del vampiro, ancora assetato di soldi, di aria putrida, di cemento e asfalto nonostante stiano portando il mondo alla deriva.

Oggi tingiamo di verde Amazon, mettiamo i lucchetti ai suoi cancelli e freniamo quel flusso compulsivo di merce che percorre le strade di tutto il Veneto. Sfruttamento, consumo, valore, crisi climatica: una catena diventata la tragedia del mondo, che noi vogliamo rompere insieme a milioni di altri angry animals costellati in tutto il pianeta.

Amazon è profeta di una crescita senza limiti, che il nostro pianeta non sopporta più. Ma la natura riesce ad assemblare tutto il vivente ed a scagliarlo contro questi profeti che devastano, sfruttano la terra e i lavoratori, e vogliono riprodurre all’infinito quello che sta finendo. La natura e la vita si ribellano al capitalismo.

Non vogliamo salvare il mondo, vogliamo cambiarlo. Vogliamo che si moltiplichino gli scioperi, i blocchi; vogliamo tingere di verde tutti i vampiri del pianeta e riprenderci quel sangue che ci hanno succhiato per secoli.Auguriamo un buon climate strike a chiunque oggi riempirà le strade di speranza. Perché ribellarsi è giusto, anzi è necessario, soprattutto ora che il tempo sta per finire.