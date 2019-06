Appello del Comitato No Grandi Navi per il diritto a manifestare in piazza San Marco

Pubblichiamo l'appello steso dal Comitato No Grandi Navi rivolto al prefetto di Venezia affinché conceda per il corteo di sabato 8 giugno l'autorizzazione a concludere la manifestazione in piazza San Marco.

La grandissima assemblea di ieri 5 giugno ha espresso una volontà chiara. Quella che il corteo di sabato (con partenza alle Zattere alle 16) arrivi in Piazza San Marco, cuore della nostra città, vietato ai cittadini e consentito alle grandi navi.

Per aderire, mandate un messaggio alla nostra pagina FB o scrivete a nobigship@gmail.com

CHIEDIAMO A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO (rappresentati di associazioni o singoli) DI INOLTRARE QUESTO MESSAGGIO AL PREFETTO: prefettura.venezia@interno.it

Ecco il testo dell’appello al Prefetto di Venezia per concludere la manifestazione di sabato 8 giugno in piazza San Marco.

Al Prefetto di Venezia, dott. Vittorio Zappalorto.

La MSC Opera, schiantatasi domenica scorsa 2 giugno contro la banchina di San Basilio e l’imbarcazione fluviale “River Countess”, provocando danni e feriti, ha dimostrato al mondo intero che è possibile quello che in tutti questi anni denunciavamo e che le Autorità competenti hanno per anni negato, consentendo la deroga al Decreto Clini – Passera che dal 2012 vieterebbe l’accesso al bacino di San Marco e al Canale della Giudecca alle navi oltre le 40.000 tonnellate di stazza lorda.

Proprio il giorno della “Sensa”, lo sposalizio della “Serenissima” con il mare, è successo quello che non doveva succedere, dimostrando l’incompatibilità di queste navi gigantesche con l’area marciana, il Canale della Giudecca, e l’intera Laguna.

Sabato 8 giugno, con partenza alle ore 16 dalle Zattere, abbiamo indetto un corteo che si farà portavoce di due richieste precise: fuori le navi dalla Laguna e applicazione del decreto Clini Passera, ovvero stop immediato al transito delle navi in laguna. Che questa sia la precondizione per pensare ad un’alternativa all’insostenibile stato attuale delle cose.

Invitando la città a manifestare, ci sentiamo di rivolgerLe un accorato appello affinché autorizzi, in via eccezionale, la conclusione del corteo in piazza San Marco, per segnalare – anche dal punto di vista simbolico – la riappropriazione della città da parte di chi la abita, ci vive, ci lavora o ci studia, o semplicemente da parte di chi la ama.

Troppa è la pressione di forti interessi economici e finanziari sulla nostra città e sulla nostra Laguna, soffocata dalla monocoltura turistica, dalle trasformazioni urbane che sottraggono residenza e vita normale ai cittadini, di cui la vicenda grandi navi è solo un aspetto e tra i più gravi.

Se le grandi navi hanno potuto, fino ad ora, accedere al centro della città in deroga a leggi dello Stato in nome del profitto, ci pare giusto che, per un giorno, in deroga a provvedimenti amministrativi che vietano la Piazza alle manifestazioni, sia consentito ai cittadini di esprimere il loro dissenso a San Marco, cuore della città e bene comune dell’Umanità.

Vorremmo che, sabato, la Piazza tornasse a rappresentare il cuore della comunità veneziana, una comunità che si riunirà per chiedere con forza un dovuto atto di cura e di difesa della città più bella del mondo.

Primi Firmatari:

Associazioni e sindacati

Comitato No Grandi Navi

Laguna Bene Comune

Fridays for Future Venezia-Mestre

FIOM-CGIL Venezia-Mestre

Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste del Lido

Medicina Democratica Venezia-Mestre

Associazione AmbienteVenezia

A.N.P.I. Venezia-Mestre

Gruppo 25 Aprile

ADL – COBAS

Associazione Venezia Cambia

Assemblea Non Una Di Meno Venezia – Mestre

COBAS Comune di Venezia

USB Federazione di Venezia

Quartieri in Movimento – Mestre

Marghera Libera e Pensante

Assemblea Permanente contro il rischio chimico – Marghera

Cooperativa Caracol – Marghera

Ecoistituto del Veneto

SANCA Veneta

Comitato Opzione Zero – Riviera del Brenta

Mediterranea

Figure istituzionali e politiche:

Giovanni Andrea Martini – Presidente della Municipalità Venezia Murano Burano

Roberto Vianello – delegato ambiente Municipalità Venezia Murano Burano

Gianfranco Bettin – Presidente della Municipalità di Marghera

Gianluca Trabucco – Presidente della Municipalità di Chirignago e Zelarino

Felice Casson – capogruppo lista civica

Francesca Faccini – consigliere comunale

Antonio Infante – a nome di Art.1 Centro Storico

Monica Frassoni – a nome del gruppo European Green Party presso Parlamento Europeo

Figure dal mondo della cultura e dello spettacolo:

Gianni De Luigi

Giuseppe Tattara – Università Ca’ Foscari

Bruna Bianchi – Università Ca’ Foscari

Stefano Boato – IUAV

Carlo Giacomini – IUAV